بعد غياب دام سنوات، يعود عدد كبير من نجوم الكوميديا في مصر إلى الدراما الرمضانية من جديد بأعمال جديدة ومختلفة، تجمع ما بين الدراما الاجتماعية والأكشن والكوميديا والأعمال الصعيدية، إضافة إلى ظهور نجوم اعتاد الجمهور على مشاهدتهم خلال مواسم ماضية، فضلاً عن مشاهدة أجزاء ثانية لعدد من المسلسلات التي حققت نجاحاً كبيراً خلال مواسم ماضية.

وتقترب الأعمال الفنية المقرر أن يشاهدها الجمهور خلال موسم رمضان المرتقب من 32 عملاً فنياً، فيما تتنافس الفضائيات المصرية للاستحواذ على أكبر عدد من المسلسلات الرمضانية لمشاهير الفن، بهدف الحصول على نصيب كبير من كعكة الإعلانات التي غالباً ما تذهب لصالح أعمال النجوم الكبار.

ويعتبر الفنان محمد هنيدي من أبرز النجوم الذين سيعودون للمشاركة في الماراثون الرمضاني بمسلسل كوميدي «شهادة معاملة أطفال» إذ كان آخر ظهور له في المنافسة الرمضانية في 2018 بمسلسل «أرض النفاق».

كما تعود الفنانة الشابة إيمي سمير غانم، للمشاركة في رمضان بعد عزوف طويل استمر نحو 6 سنوات -بسبب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز، فضلاً عن حملها وولادتها- بالمسلسل الكوميدي «عقبال عندكم» ويشاركها العمل زوجها الفنان حسن الرداد، مع محمد ثروت وإنعام سالوسة وعلاء مرسي.

كما يشارك الفنان محمود حميدة هذا العام من خلال مسلسل «ولاد الشمس» مع أحمد مالك وطه دسوقي، ويعود النجم عمرو سعد بعد غيابه العام الماضي عن المشاركة بمسلسل «سيد الناس» مع منّة فضالي وأحمد رزق.

ويعود عدد من النجمات للمشاركة في دراما رمضان، أبرزهن كندة علوش التي تعود بعد غياب دام 3 سنوات بمسلسل «ناقص ضلع»، وتشاركها البطولة النجمتان نيللي كريم وروبي، كما تعود النجمة أمينة خليل للمشاركة في دراما رمضان بـ«لام الشمسية» بعد نجاحها في مسلسل «الهرشة السابعة» خلال الموسم الرمضاني 2022، كذلك تشارك النجمة ياسمين صبري بمسلسل «ظل حيطة» تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج مها سليم.

وبعد نجاحه الكبير لمسلسل «الكبير أوي» على مدار خمس سنوات في مواسم رمضان السابقة، يعود النجم أحمد مكي هذا العام بمسلسل جديد يسمى «الغاوي» ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل وأحمد بدير، إضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، كما يخوض الفنان أكرم حسني موسم دراما رمضان بمسلسل «الكابتن»، ويمثل العمل استكمالًا لنجاحه المستمر في تقديم الأعمال الكوميدية، ويخوض الثنائي هشام ماجد وأسماء جلال موسم رمضان 2025 بالجزء الثاني من مسلسل «أشغال شاقة» الذي تدور أحداثه في إطار 15 حلقة.

ومن الأعمال التي حققت نجاحاً كبيراً خلال موسم رمضان الماضي، يعود مسلسل «المداح» بطولة الفنان مصطفى قمر، ومسلسل «العتاولة ٢» في إطار من الدراما الشعبية، كما تنافس الفنانة هيفاء وهبي بمسلسل «بمية دهب» في السباق الرمضاني القادم.

وينافس الفنان أحمد العوضي بمسلسل «فهد البطل» الذي تجري أحداثه في إطار صعيدي شعبي، ويخوض الفنان محمد إمام الماراثون الرمضاني بمسلسل «الكينج»، وتخوض الفنانة ريهام عبدالغفور الموسم بمسلسل «ظلم المصطبة»، ومن العائدين أيضاً الفنانة ياسمين عبدالعزيز بمسلسل «وتقابل حبيب» مع الفنان كريم فهمي.

ويغيب الفنان محمد رمضان عن موسم دراما رمضان المرتقب، إذ كانت آخر أعماله الدرامية مسلسل «جعفر العمدة» الذى حقق نسبة مشاهدة كبيرة على مستوى العالم العربي خلال عرضه في رمضان الماضي.