تصدّر كتاب سورية ولبنان ومصر ترشيحات القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2025، والتي تضمنت 16 رواية من ثماني دول.

وشملت القائمة أربع روايات من سورية هي: «الآن بدأت حياتي» للكاتب سومر شحادة، و«وارثة المفاتيح» للكاتبة سوسن جميل حسن، و«المسيح الأندلسي» للكاتب تيسير خلف، و«الأسير الفرنسي» للكاتب جان دوست، كما ضمت ثلاث روايات من لبنان هي «أغنيات للعتمة» للكاتبة إيمان حميدان، و«ميثاق النساء» للكاتبة حنين الصايغ، و«ما رأت زينة وما لم تر» للكاتب رشيد الضعيف.

وتضمنت القائمة أربع روايات من مصر هي «صلاة القلق» للكاتب محمد سمير ندا، و«المشعلجي» للكاتب أيمن رجب طاهر، و«الرواية المسروقة» للكاتب حسن كمال، و«أحلام سعيدة» للكاتب أحمد الملواني.

أما باقي الروايات فهي «وادي الفراشات» للعراقي أزهر جرجيس، و«هوارية» للجزائرية إنعام بيوض، و«البكاؤون» للبحريني عقيل الموسوي، و«دانشمند» للموريتاني أحمد فال الدين، و«ملمس الضوء» للإماراتية نادية النجار.

وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة ياسر سليمان في بيان أصدره: «تواصل بعض روايات القائمة الطويلة لهذه الدورة توجهًا عهدناه في الدورات السابقة يتمثل بالعودة إلى الماضي للغوص في أعماق الحاضر».

وأضاف مشاركة أصوات جديدة في فيالق الرواية العربية من خلفيات علمية مختلفة، منها الطبيب ومنها المهندس وغير ذلك، دليل على قوة الجذب التي تستقطب أهل الثقافة إلى هذا النوع الأدبي، على تباين خلفياتهم العمرية والجندرية والقطرية والإثنية والشتاتية.

وتقدمت للجائزة هذا العام 124 رواية، وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء، برئاسة الأكاديمية المصرية منى بيكر، وعضوية كل من بلال الأرفه لي (أكاديمي وباحث لبناني)، وسامبسا بلتونن (مترجم فنلندي)، وسعيد بنكراد (أكاديمي وناقد مغربي)، ومريم الهاشمي الناقدة والأكاديمية الإماراتية.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة ترشيح كتّاب إلى القائمة الطويلة وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقًا، وهم تيسير خلف (القائمة الطويلة في 2017)، وسوسن جميل حسن (القائمة الطويلة في 2023)، ورشيد الضعيف (القائمة الطويلة في 2012 و2024)، وأزهر جرجيس (القائمة الطويلة في 2020 والقائمة القصيرة في 2023).

كما شهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كتّاب للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة وهم، أحمد فال الدين، أحمد الملواني، أيمن رجب طاهر، إنعام بيوض، إيمان حميدان، جان دوست، حسن كمال، حنين الصايغ، سومر شحادة، عقيل الموسوي، محمد سمير ندا، ونادية النجار.

ومن المقرر إعلان القائمة القصيرة للجائزة في 19 فبراير فيما سيعلن عن الرواية الفائزة في 24 أبريل قبل انطلاق معرض أبوظبي الدولي للكتاب.