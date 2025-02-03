أعلن الأمير عبدالرحمن بن مساعد تأجيل «ليلة عبدالرحمن بن مساعد وصادق الشاعر»، التي كان من المقرر إقامتها الجمعة 7 فبراير، إلى موعد لاحق سيتم تحديده قريبًا، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه في منصة (إكس) دون الكشف عن الأسباب.

وكان الجمهور يترقب هذه الليلة الفنية الاستثنائية، التي كانت ستجمع فنان العرب محمد عبده، والنجم ماجد المهندس، والفنانة أنغام، وأميمة طالب، في أمسية مميزة يقدمون خلالها مجموعة من الأعمال التي كتبها الأمير عبدالرحمن بن مساعد ولحّنها المبدع صادق الشاعر، الذي ترك بصمته في العديد من الأغنيات الناجحة.

وأثار إعلان التأجيل ردود فعل واسعة بين محبي الشعر والطرب، الذين كانوا ينتظرون هذه الليلة التي تمثل احتفاءً بالكلمة العذبة واللحن الراقي. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد قريبًا ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يستمر في تقديم أمسيات فنية وثقافية متميزة.