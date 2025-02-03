كرّمت وزارة التعليم ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، 60 فائزاً وفائزة في النسخة الرابعة من مسابقة «تحدي الإلقاء للأطفال»، بحضور وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور حسن خرمي، والأمين العام لمجمع الملك سلمان الدكتور عبدالله الوشمي.

وشارك في المسابقة أكثر من 8,000 طفل وطفلة، من بينهم 5,517 طالباً وطالبة من المرحلة الابتدائية في 13 منطقة تعليمية، إضافة إلى ناطقين باللغة العربية من 30 دولة حول العالم.

وأكد الدكتور خرمي، حرص وزارة التعليم على تنمية مهارات التواصل والتعبير لدى الطلبة، إذ تُعَدُّ المسابقة منصةً مهمةً لصقل مهاراتهم اللغوية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مما يسهم في تطوير قدراتهم الفكرية والعاطفية.

وأضاف: المسابقة لا تقتصر على التنافس فقط، بل تُعَدُّ فرصةً لإبراز المواهب والإبداع اللغوي، وتحفيز الأطفال على التفكير الإيجابي والتعبير الواضح، مؤكداً استمرار وزارة التعليم في دعم المبادرات التي تعزز المهارات اللغوية وترسخ الهوية الوطنية.