أعلنت مديرة متحف اللوفر لورانس دي كار، تخصيص تذكرة للوحة موناليزا يتعيّن على زائري المتحف شراءها إلى جانب التذكرة الأساسية لدخول المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم.
وقالت في حديثها إلى إذاعة «فرانس إنتر» إنّ الفكرة تكمن في الحصول على تذكرة متحف اللوفر التي تتيح للزائر الاطلاع على المجموعات والمعارض الدائمة وإذا كان يرغب في رؤية لوحة موناليزا، فستكون هناك تذكرة إضافية مخصصة لها.
وبعد تنبيه أرسلته دي كار إلى وزيرة الثقافة رشيدة داتي بشأن حالة المتحف، أصدر الرئيس إيمانويل ماكرون إعلانات عدة بشأن تجديد متحف اللوفر في نهاية يناير.
وأشار إلى أنّ أعمال الترميم يُفترض أن تنتهي العام 2031 موفرة مساحة جديدة ومدخلا مستقلا للوصول إلى موناليزا.
وأوضح ماكرون أن لوحة ليوناردو دا فنشي الفنية «ستكون مُتاحة للزوار بشكل مستقل عن بقية المتحف، لذا سيكون لها تذكرة خاصة».