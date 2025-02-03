أعلنت مديرة متحف اللوفر لورانس دي كار، تخصيص تذكرة للوحة ‏موناليزا يتعيّن على زائري المتحف شراءها إلى جانب التذكرة الأساسية لدخول ‏المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم.‏

وقالت في حديثها إلى إذاعة «فرانس إنتر» إنّ الفكرة تكمن في الحصول ‏على تذكرة متحف اللوفر التي تتيح للزائر الاطلاع على المجموعات والمعارض ‏الدائمة وإذا كان يرغب في رؤية لوحة موناليزا، فستكون هناك تذكرة ‏إضافية مخصصة لها.‏

وبعد تنبيه أرسلته دي كار إلى وزيرة الثقافة رشيدة داتي بشأن حالة المتحف، ‏أصدر الرئيس إيمانويل ماكرون إعلانات عدة بشأن تجديد متحف اللوفر في نهاية يناير.‏

وأشار إلى أنّ أعمال الترميم يُفترض أن تنتهي العام 2031 موفرة مساحة جديدة ‏ومدخلا مستقلا للوصول إلى موناليزا.‏

وأوضح ماكرون أن لوحة ليوناردو دا فنشي الفنية «ستكون مُتاحة للزوار بشكل ‏مستقل عن بقية المتحف، لذا سيكون لها تذكرة خاصة».‏