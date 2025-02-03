استقطبت أيام إثراء الثقافية (اليابان)، التي يستضيفها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) حتى 8 فبراير، أكثر من 200 ألف زائر، استمتعوا بالفعاليات التي تضمنت ورش عمل وتجارب تفاعلية، وعروضاً أدائية تقام لأول مرة.

واستمع الزوار إلى أنواع الألحان اليابانية التي تقدمها فرق عدة قادمة من اليابان، كما قدم العرض العالمي الشهير «درم تاو»، صورة استثنائية دمجت بين الفن المسرحي والموسيقي، وفي تجربة الميتافيرس استطاع الزوار مشاهدة أسواق اليابان وكيفية احتفالهم في المناسبات الخاصة بهم، فيما يروي الحرفي الياباني «ميزوكي تاكاهيرو»؛ تاريخ الحرفة التي يمارسها.

«تاكاهيرو»، الذي يزور الظهران لأول مرة، يسرد أوجه التشابه بين الثقافتيْن اليابانية والسعودية، كما قدم المشاركون في الجلسات الحوارية التي تُقام في مكتبة إثراء، تاريخ الأنمي.