تشارك الملحقية الثقافية في مصر بجناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير الجاري.

ونوّه القائم بأعمال الملحقية الثقافية الدكتور منصور بن زيد الخثلان باهتمام المملكة بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بما يمثل امتدادًا للعلاقات الثقافية الطويلة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وأضاف الدكتور الخثلان أن الملحقية حرصت من خلال إصداراتها المعروضة في جناح المملكة على إبراز هذه العلاقات القوية، وعلى إبراز الهوية الثقافية للمملكة، وعرض التطور الفني والإنتاج الثقافي السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، والتعريف بالثقافة السعودية أمام جمهور كبير من زائري المعرض.

وتشهد مشاركة الملحقية توزيع العديد من الإهداءات التذكارية على زائري الجناح الذي يلاقي إقبالًا كبيرًا خلال فترة المعرض الممتدة حتى الأربعاء القادم.

ويشارك في جناح المملكة خلال الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 أكثر من 10 جهات حكومية بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة وبمشاركة كل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجمع الملك سلمان للغة العربية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، مكتبة الملك فهد الوطنية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، جامعة الأمير سطام، جامعة تبوك، جامعة حفر الباطن، جمعية النشر، إضافة إلى الملحقية الثقافية لدى مصر.