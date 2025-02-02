كشفت أكاديمية التسجيل المعنية بتوزيع جوائز غرامي 2025، أسماء المؤدين بالحفل في نسخته 67، التي ستقام اليوم الأحد.
وأشارت الأكاديمية من خلال موقعها على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى قائمة الفنانين المشاركين في حفل توزيع جوائز غرامي من خلال أدائهم الحي، التي تضم تسعة مرشحين حاليين.
وستقدم شاكيرا، بيلي إيليش، تشابيل روان، تشارلي إكس سي إكس، دوتشي، سابرينا كاربنتر، بينسون بون، تيدي سويمز، وراي، عروضاً في حفل توزيع الجوائز الذي يستضيفه تريفور نواه.
وتتضمن هذه الدفعة الأولى من الموسيقيين ستة من المرشحين الثمانية لجائزة أفضل فنان جديد، بون، روان، دوتشي، كاربنتر، سويمز، وراي.
وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية التسجيل هارفي ماسون جونيور في بيان أصدره: «لن تقتصر جوائز غرامي القادمة على الاحتفال وتكريم الأفضل في الموسيقى هذا العام. بل ستظهر أيضًا كيف يمكن لقوة الموسيقى أن تساعد في إعادة البناء ورفع معنويات ودعم المحتاجين. نحن سعداء للغاية؛ لأن العديد من الفنانين في مجتمعنا يتجمعون معاً في هذا الوقت لإظهار الدعم لزملائهم من صناع الموسيقى وغيرهم ممن تأثروا بحرائق الغابات الأخيرة».
وجاء في الكشف عن استضافة نواه للحدث عبر إنستغرام: «يعود تريفور نواه، المرشح لجائزة غرامي، كمضيف، وسيقود بثاً تلفزيونياً خاصاً لجوائز غرامي، وهي ليلة لن تحتفل بالعام في الموسيقى فحسب، بل ستجمع أيضاً أموالاً إضافية لدعم جهود الإغاثة من حرائق الغابات، وتكريم شجاعة وتفاني المستجيبين الأوائل، وتكريم الروح المرنة لمدينة لوس أنجليس».
وأضاف البيان: "من خلال قوة الموسيقى، انضموا إلينا في 2 فبراير على CBStv وParamountPlus لحفل توزيع جوائز غرامي، 2025 مباشرةً من لوس أنجليس".
ويأتي ذلك بعد أن أعلن حفل توزيع جوائز غرامي الأسبوع الماضي أنهم سيستمرون في موعد حفل توزيع الجوائز، المقرر في 2 فبراير، في Crypto.com Arena، على عكس العروض والحفلات الأخرى التي تم تأجيلها بسبب حرائق الغابات في لوس أنجليس، ولكن من المقرر أن يتضمن العرض مكوناً مهماً لجمع التبرعات لدعم جهود الإغاثة من حرائق الغابات، وسيكرم شجاعة وتفاني المستجيبين الأوائل.