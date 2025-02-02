كشفت ‬أكاديمية‭ ‬التسجيل‭ ‬المعنية‭ ‬بتوزيع‭ ‬جوائز غرامي 2025، أسماء المؤدين بالحفل في نسخته 67، التي ستقام اليوم الأحد.

وأشارت الأكاديمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقعها‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي إلى ‬قائمة‭ ‬الفنانين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬غرامي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أدائهم‭ ‬الحي،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬تسعة‭ ‬مرشحين‭ ‬حاليين‭.‬

وستقدم‭ ‬شاكيرا،‭ ‬بيلي‭ ‬إيليش،‭ ‬تشابيل‭ ‬روان،‭ ‬تشارلي‭ ‬إكس‭ ‬سي‭ ‬إكس،‭ ‬دوتشي،‭ ‬سابرينا‭ ‬كاربنتر،‭ ‬بينسون‭ ‬بون،‭ ‬تيدي‭ ‬سويمز،‭ ‬وراي،‭ ‬عروضاً‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬الذي‭ ‬يستضيفه‭ ‬تريفور‭ ‬نواه‭.‬

وتتضمن‭ ‬هذه‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الموسيقيين‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬الثمانية‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فنان‭ ‬جديد، ‬بون،‭ ‬روان،‭ ‬دوتشي،‭ ‬كاربنتر،‭ ‬سويمز،‭ ‬وراي‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لأكاديمية‭ ‬التسجيل‭ ‬هارفي‭ ‬ماسون‭ ‬جونيور‭ ‬في‭ ‬بيان أصدره: «‬لن‭ ‬تقتصر‭ ‬جوائز‭ ‬غرامي‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬الاحتفال‭ ‬وتكريم‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬الموسيقى‭ ‬هذا‭ ‬العام. ‬بل‭ ‬ستظهر‭ ‬أيضًا‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬لقوة‭ ‬الموسيقى‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬البناء‭ ‬ورفع‭ ‬معنويات‭ ‬ودعم‭ ‬المحتاجين. ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية؛‭ ‬لأن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬يتجمعون‭ ‬معاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬لإظهار‭ ‬الدعم‭ ‬لزملائهم‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬الموسيقى‭ ‬وغيرهم‭ ‬ممن‭ ‬تأثروا‭ ‬بحرائق‭ ‬الغابات‭ ‬الأخيرة».‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬استضافة‭ ‬نواه‭ ‬للحدث‭ ‬عبر‭ ‬إنستغرام: «‬يعود‭ ‬تريفور‭ ‬نواه،‭ ‬المرشح‭ ‬لجائزة‭ ‬غرامي،‭ ‬كمضيف،‭ ‬وسيقود‭ ‬بثاً‭ ‬تلفزيونياً‭ ‬خاصاً‭ ‬لجوائز‭ ‬غرامي،‭ ‬وهي‭ ‬ليلة‭ ‬لن‭ ‬تحتفل‭ ‬بالعام‭ ‬في‭ ‬الموسيقى‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬ستجمع‭ ‬أيضاً‭ ‬أموالاً‭ ‬إضافية‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬الإغاثة‭ ‬من‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات،‭ ‬وتكريم‭ ‬شجاعة‭ ‬وتفاني‭ ‬المستجيبين‭ ‬الأوائل،‭ ‬وتكريم‭ ‬الروح‭ ‬المرنة‭ ‬لمدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس»‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان: "‬من‭ ‬خلال‭ ‬قوة‭ ‬الموسيقى،‭ ‬انضموا‭ ‬إلينا‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬فبراير‭ ‬على‭ ‬CBStv‭ ‬وParamountPlus ‬لحفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬غرامي،‭ ‬2025‭ ‬مباشرةً‭ ‬من‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس".‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬غرامي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أنهم‭ ‬سيستمرون‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز،‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬فبراير،‭ ‬في ‭ ‬Crypto‭.‬com‭ ‬Arena، على‭ ‬عكس‭ ‬العروض‭ ‬والحفلات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تأجيلها‭ ‬بسبب‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬العرض‭ ‬مكوناً‭ ‬مهماً‭ ‬لجمع‭ ‬التبرعات‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬الإغاثة‭ ‬من‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات،‭ ‬وسيكرم‭ ‬شجاعة‭ ‬وتفاني‭ ‬المستجيبين‭ ‬الأوائل‭.