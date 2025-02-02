يشارك ملك بريطانيا تشارلز الثالث في فيلم وثائقي عبر منصة «أمازون برايم» يخصص لنشاطاته الخيرية وخصوصا في ما يتعلق بالمناخ.



وبحسب وسائل إعلام بريطانية، بدأ التصوير في يناير في أسكتلندا، في قصر دامفريز هاوس التابع لمؤسسة كينغز فاونديشن.



وذكرت صحيفة «تايمز» أن فريق العمل سبق أن أمضى وقتاً مع الملك، ورحّبت مؤسسة كينغز بـ«العمل مع أمازون لإنتاج فيلم وثائقي مميز».



وسيتمحور الفيلم حول «الانسجام» بين البشر والطبيعة، ومن المتوقع أن يبدأ عرضه في نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2026.



وتمثل هذه الاتفاقية مع أمازون نقطة تحوّل للعائلة الملكية التي اعتادت أكثر على العمل مع وسائل إعلام بريطانية، مثل «بي بي سي» و«آي تي في».



