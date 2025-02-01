تطلق أمانة منطقة الباحة مساء الثلاثاء القادم، برنامجها الثقافي في مهرجان شتاء الباحة 2025، الذي ينفذ في محافظة المخواة، حيث تم تخصيص الندوة الأولى للحديث عن (البيئة الثقافية لمنطقة الباحة وأثر التحولات)، بمشاركة أستاذ اللغة والأدب في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد سعيد ربيع، والمؤرخ الأديب محمد ربيع الغامدي، ويدير الندوة الزميل علي الرباعي.

وتأتي فعالية الأمانة ضمن سلسلة الشراكة مع جمعية الأدب المهنية والغرفة التجارية بالمخواة. وكشف أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان الدكتور علي بن محمد السواط، عن دعوة مجموعة من الأدباء والشعراء والمثقفين من داخل المنطقة وخارجها للإسهام في الفعاليات التي تستضيفها الوجهات السياحية في القطاع التهامي، بهدف تعزيز السياحة الثقافية في المنطقة، وإشراك أكبر عدد من المهتمين بالفنون والأدب.

ويغطي البرنامج الثقافي مجموعة من المواضيع الأدبية والفنية المتنوعة، منها الأدب الحديث، والشعر، والفنون التشكيلية، والكتابة الإبداعية. وتعكس الفعاليات التنوع الثقافي الغني الذي تتميز به منطقة الباحة، وتعزز دور الأدب في التغيير الاجتماعي، وتسليط الضوء على دور الثقافة في ترسيخ الهوية الوطنية، إضافة إلى تنمية الوعي الأدبي والفني بين جميع فئات المجتمع.

ورحب أمين منطقة الباحة بضيف شرف برنامج (شتاء الباحة الأدبي)، الأديب الكبير الدكتور سعيد السريحي، الذي سيشارك في ختام البرنامج.