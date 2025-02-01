انطلقت اليوم، مشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2025، الذي يُقام في ساحة معرض براغاتي بالعاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 1 إلى 9 فبراير الجاري، في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة والهند.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى إبراز مكانة المملكة في الساحة الثقافية والأدبية العالمية، وتعزيز الوعي بالموروث الثقافي السعودي، إضافةً إلى تسليط الضوء على إسهاماتها في المشهد الأدبي الدولي، ودعم التبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين.

كما تهدف المشاركة إلى تمكين دور النشر والوكالات الأدبية السعودية من الوجود في المحافل الثقافية الكبرى، ما يسهم في دعم الإبداع الأدبي السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.

ويحتضن جناح هيئة الأدب والنشر والترجمة في المعرض عدداً من الأركان التي تستعرض مبادراتها وبرامجها الأدبية والثقافية، ومن أبرزها مبادرة «ترجم» التي تسلط الضوء على حركة الترجمة السعودية، إلى جانب أقسام مخصصة لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ومكتبة الملك فهد الوطنية.

كما تقدم الهيئة برنامجاً ثقافياً متنوعاً يتضمن ستّ ندوات حوارية تناقش قضايا وملفات أدبية وثقافية، من بينها ندوة «تقاطع الرواية السعودية مع نيودلهي» التي تسلّط الضوء على دور الرواية السعودية في المشهد الأدبي العربي، وندوة «عالم الفنون» التي تستعرض دور الفنون في التعبير عن الإبداع الإنساني.

وفي سياق الفعاليات الثقافية، تنظّم الهيئة أمسية شعرية تحت عنوان «رحلة في عالم الإلهام والإبداع» بمشاركة مجموعة من الشعراء والمثقفين السعوديين، إلى جانب ندوة «صناعة الثقافة» التي تناقش إنتاج وتوزيع المنتجات الثقافية، وندوتَي «القصة هي روح المحتوى» و«التراث العربي».

يُذكر أن المملكة شاركت العام الماضي بصفتها ضيف شرف في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2024، حيث قدمت مختلف القطاعات الثقافية برامج وفعاليات متنوعة تعكس ثراء المشهد الثقافي والإبداعي السعودي.