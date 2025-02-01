أعلن أتيليه «محيي أستوديو» في أبها، عن تنظيم معرض فني يجمع أربع تجارب لتشكيليين وتشكيليات من منطقة عسير، مساء الثلاثاء القادم، حيث يقدم المشاركون تجارب بصرية مغايرة، بالتعاون مع القيّم الشاعر أشرف فياض، ويشارك في المعرض التشكيلي حسين محيي، الذي سبق وشارك في الكثير من المعارض والفعاليات الفنية وله باع طويل في العمل المؤسساتي لدعم الفنون في منطقة عسير، و الخطاط يزيد آل دايل، والتشكيلية عائشة آل صالح، والتشكيلية مزون آل صالح، وهم يشاركون لأول مرة في أحدث معارض برؤية إبداعية مغايرة للسائد، ويعرضون أعمالاً جديدة ومبتكرة تعكس رؤيتهم الشخصية و الفنية، ما يضفي على المعرض بعداً وثراءً بصرياً استثنائياً.

وأوضح المشرف على المعرض؛ أشرف فياض، أن المعرض يناقش قضية تحويل الفن من الوظيفية إلى الجمالية، وتكوين حالة من الجدلية والحوار ما بين المتلقي والعمل الفني وربطه بمشاهداته اليومية وذاكرته البصرية من خلال مشاهد فنية تمثلها الأعمال التي تتراوح ما بين التركيب الفني بالخامات المتعددة والفيديو آرت، ولوحات الخط العربي، بإحداث خلل في وظائف العناصر التي تستخدم في الحياة اليومية، وتجسيدها بشكل بصري وجمالي بحت، و تحويلها إلى أعمال فنية نابعة من عمق الحياة اليومية، ومختلفة عن الصورة النمطية السائدة عن العمل الفني بمفهومه التقليدي، ويطرح للنقاش قضايا بيئية واجتماعية وثقافية مختلفة تمس الإنسان المعاصر، مضيفا بأن الأعمال تجسّد الهوية الثقافية للفنانين المشاركين من خلال التعبير عن تجاربهم في إطار معاصر يتماشى مع متغيرات العصر الحديث، ويناقش قضايا اجتماعية وثقافية تمثل هذا الجيل وتمثل تطلعاته وآماله وأحلامه، وعدّ النهج الحديث في تقديم الفن، متجاوزاً للحدود التقليدية للفن كرفاهية، ويؤكد على الدور الحيوي للفنون في تطوير الوعي الجماعي والتقارب بين الثقافات المختلفة، النابعة من تجاربهم الذاتية، و يعبّر عن الخصوصية الثقافية التي تتمتع بها المملكة، التي تشهد عصراً ذهبياً في كل المجالات، ومنها الثقافة والفنون.

فيما كشف المدير التنفيذي للأتيليه حسين محيي، أنه استقطب المشاركين، إثر ما لمسه لديهم من الشغف والرغبة في تقديم فن حقيقي ومختلف يعبر عن تطلعاتهم ورؤيتهم المعاصرة لقضاياهم الثقافية والاجتماعية، والتعبير عن تطلعات جيل شاب يسهم في بناء هوية ثقافية مستقلة في ظل رؤية 2030 المعنية بالثقافة والفنون وتعزيز دورها الرئيسي في بناء الإنسان وتمكين الجيل الشاب ومنحه دوراً رئيسياً في رسم ملامح التحولات.