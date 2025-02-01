نعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن محمد (السامر) الأمير محمد بن فهد بقصيدتي رثاء عكست كلماتهما الحزن العميق برحيل قامة وطنية شكلت علامة فارقة في مسيرة العطاء.

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصيدته الرثائية في ابن عمه على حسابه على موقع X وقال فيها:

مات ليث من ليوث آل السعود

غاب نجم وراح شهم وزال طود

شامخ حاز المكارم كلّها

نادرٍ ما له شبيهٍ في الوجود

كلنّا له يوم محتوم وأجَلْ

من ترابٍ مبتدانا وله نعود

يا محمد كلنا مثلك نموت

وقلةٍ أفعالها تْنول الخلود

يا ولد فهد وأبو تركي بنا

حزن لفراقك توثّم في الكبود

كنت ظل وفَيْ منصى للألوف

كنت خير وبر واسعادٍ وجود

خيمةٍ للطيب تجمع شملنا

وش يعزّينا إذا طاح العمود

يرحم الله فهد ابن عبدالعزيز

ويرحم محمد ويغفر للعنود

ويجعل الفردوس الأعلى دارهم

يا رحيم ويا غفور ويا ودود

فيما عبر الشاعر السامر عن حزنه العميق بوفاة الأمير محمد بن فهد في قصيدته «أعزيك يا تركي»،

وقال فيها:

المجد لحق اليوم غالين غياب

بالطيب سيرتهم مع الوقت سيره

أعزيك يا تركي وأنا مثلك مصاب

مصيبةٍ طول الليالي كبيره

نفحٍ من الجنه على روح الأحباب

كبار العقول الراجحه والسريره

للمرجله والمجد والطيب قضاب

إلى انكسر علمٍ فراسه جبيره

من غيبته بال المحبين ما طاب

عليهم - تخيم - همومٍ كثيره

يبكي على فقده مقيمين واجناب

كسيرةٍ وا كبرها من كسيره

للمجد وأسرار المواجيب كساب

وما فيه علم إلا وراسه خبيره

للطيب في كل المواجيب محراب

والعز له وعيون رايه بصيره

لمكارمه ربي فتح له مية باب

أنا أشهد أنه للمصايب ذخيره