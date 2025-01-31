استضاف نادي الباحة الأدبي الثقافي الأكاديمي الدكتور أحمد سعيد قشّاش، ليحكي قصة شغفه بالأشجار عقب عنايته بالفكر واللغة لعقود عدة، واستعرض قشاش جوانب من سيرته بين مدرج الجامعة، إذ عمل أستاذاً للغة العربية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة الباحة، ثم انصرافه للبحث العلمي، وإصدار عدد من المؤلفات النوعية، ثم تعلقه بالزراعة، واستزراع أشجار صديقة للبيئة، وغدا منشغلاً برصد النباتات والأشجار في منطقة الباحة والمملكة، ومسمياتها والأشعار التي تغنت بها متتبعاً ارتحالات الشجرة ومواطنها من قارة إلى أخرى، بأسلوب علمي ومنهجي فريد، وألف الكتب وتدشين بنك للحفاظ على النباتات النادرة وإعادة استزراعها ثم إنشاء مزرعة نموذجية أصبحت مزاراً ووجهة سياحية يُقبل عليها الناس من مختلف أصقاع الدنيا لما تحويه من تنوع هائل، فضلاً عن إنتاجه الوقود الحيوي وابتكار أصناف جديدة من النباتات والبذور سُجلت باسمه في الموسوعات العالمية.وأوضح رئيس نادي الباحة الشاعر حسن الزهراني، أن الأمسية أحد نشاطات نادي الباحة لإثراء مهرجان شتاء الباحة بالفعاليات الثقافية وضمن موسم النادي الثقافي لهذا العام، مؤكداً أن الدكتور أحمد سعيد قشاش شخصية معرفية وثقافية ملهمة سجلت حضوراً وريادة، واستحقت أن تكون علامة وطنية في مجالها.