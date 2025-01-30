يُواصل معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان غير الربحية (مسك) تنظيم برنامج صناعة الكتب الفنية بمشاركة 8 فنانين صاعدين. ويُقام البرنامج في بيئة إبداعية مجُهزة بأحدث المعدات في استوديو الطباعة الحريرية بصالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بالرياض.

وسيحظى المشاركون بدعم كامل من فريق المعهد بما في ذلك إشراف نخبة من الرواد في مجال الطباعة الحريرية ومصممي الجرافيك لدعم المشاركين في تطوير كتب فنية. وسيتعاون الفنانون مع الخبراء لاختيار أعمالهم السابقة ونصوصهم المكتوبة مسبقًا لابتكار أغلفة الكتب الفنية الخاصة بهم.

وسيتمكن المشاركون من الاستفادة من معدات الطباعة الحديثة لإنتاج «كتاب فني» مميز، إذ تتيح لهم هذه التقنية المتطورة إنشاء سلسلة من المطبوعات الفنية الفريدة، وستساعدهم هذه التجربة في تطوير مهاراتهم في الطباعة، وتعزيز قدراتهم الإبداعية، وتفتح آفاقًا جديدة لعرض أعمالهم الفنية على نطاق أوسع.

وسيمنح هذا البرنامج فرصة ثمينة للمشاركين من أجل التواصل مع المجتمع الفني المحلي والدولي، مما يسهم في بناء علاقات قيمة لتطوير مسيرتهم الفنية. وسيقام على هامش البرنامج «الاستديو المفتوح» يومي 30 يناير - 1 فبراير2025.

وفي ختام البرنامج سيحصل كل مشارك على «كتاب الفنان» الخاص به، المطبوع باستخدام تقنيات الطباعة بالشاشة الحريرية، ليكون شهادة على تجربتهم الفنية، وعمل كل فنان على إعداد وتجهيز خمس نسخ من الكتب الفنية طيلة مدة البرنامج.

وبرنامج الإقامة القصيرة - طباعة الكتب الفنية - يعد جزءًا من برنامج «إقامة مساحة» المقدم من معهد مسك للفنون، الذي يهدف إلى دعم وتطوير القطاع الفني في المملكة من خلال منح الفنانين فرصًا لتوسيع آفاقهم الإبداعية وتعزيز الحوار الفني والبحث المستمر حول قضايا متعلقة بالمجتمع المحلي، كما يسهم البرنامج في تجريب تقنيات جديدة تفتح أمام المشاركين أفقًا أوسع للتواصل مع المجتمع الفني المحلي والدولي، مما يساعد في تعزيز تطورهم المهني والفني.