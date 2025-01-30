يسلط الفيلم الوثائقي «الخرطوم»، الذي عُرض للمرة الأولى هذا الأسبوع في مهرجان «سندانس» السينمائي، الضوء على معاناة خمسة من سكان العاصمة السودانية مع آثار الحرب في بلدهم.

بدأ تصوير الفيلم في أواخر عام 2022، قبل أن تندلع الحرب في أبريل 2023.

وقال المخرج المشارك في فيلم «الخرطوم» إبراهيم سنوبي أحمد: «الفيلم الوثائقي صُوِّر باستخدام هواتف «آيفون» تم التبرع بها»، مضيفاً: «على المستوى الوطني، ينظر إلينا الجميع ويقولون: يجب أن تستمروا من أجل إخبار العالم بما يحدث في السودان»، مؤكدا أن «الأمر ليس عبارة عن تسول أو إثارة للشفقة، بل هو تذكير للعالم بأننا موجودون هنا».

ويتتبع المخرجون الحياة اليومية لمجدي -وهو موظف حكومي ومربّي حمام سباق-، ولوكين وويلسون، وهما شابان شقيقان يبحثان في القمامة لكسب القليل من المال حتى يتمكنا من شراء ما يحتاجانه من السوق.

وقرر الفريق اعتماد صيغة تجريبية تقضي بأن يروي الخمسة تجاربهم في بداية الحرب أمام شاشة خضراء تُعرض عليها بعد ذلك صور تتوافق مع قصصهم.