يستضيف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران (إثراء) فعاليات برنامج «أيام إثراء الثقافية (اليابان)»، الذي يتضمن أكثر من 40 فعالية متنوعة، تشمل العروض المسرحية والموسيقية، وورش العمل، وتجارب الطهي، في أجواء تعكس روح الثقافة اليابانية وتقاليد الشعب الياباني.

وأوضحت مصممة برامج إبداعية في «إثراء» مها عبدالهادي أن الأيام الثقافية اليابانية، التي انطلقت في 23 يناير الجاري وتستمر حتى 8 فبراير، تأتي استكمالًا لدور إثراء في إبراز ثقافات العالم وتعزيز التبادل الثقافي. وأضافت: «حرصنا على تقديم برنامج شامل ينقل الزوار إلى أجواء اليابان المليئة بالإبداع والتراث»، وتشمل الفعاليات تجربة المنزل الياباني، عروضا مسرحية عالمية مثل (درم تاو: الحلم)، ومعرض الكيمونو، إضافة إلى ورش عمل فريدة كصناعة السوشي، تعلم الخط الياباني، وتنظيم الأزهار التقليدي (كادو)، مشيرة إلى تميز الفعالية بشموليتها لكل الفئات العمرية.

ويشمل برنامج الأيام الثقافية عروضًا مسرحية وأفلامًا شهيرة، مثل «وادايكو ساي»، و«سوزوكي شينكو نوبويوكي»، إلى جانب ورش عمل للحرف اليدوية كصناعة ورق الواشي، وفن الكولاج، وصناعة المراوح اليابانية التقليدية. كما يقدم الحدث جلسات حوارية تثري معرفة الزوار حول الأدب والفنون اليابانية، إضافة إلى معرض السيارات اليابانية الكلاسيكية.