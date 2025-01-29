أطلق موسم الدرعية فعاليات مهرجان «طين» في حي الطريف التاريخي، بحضور المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس ومؤسس مؤسسة التراث غير الربحية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين، تحت شعار «شواهد الطين بين الماضي والمستقبل». ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على إرث العمارة الطينية في الدرعية، واستكشاف إمكاناتها في الابتكار والاستدامة، ضمن احتفالية تجمع بين الثقافة والفنون والهندسة المعمارية.

ويستهدف المهرجان جمهورا واسعا من محبي الفنون والثقافة، والمهندسين المعماريين، والمصممين، والعائلات والأطفال الراغبين في استكشاف عراقة الدرعية وأصالة حي الطريف التاريخي. ويقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات والتجارب الغامرة، تشمل معارض عالمية المستوى، وبرامج تعليمية، وتجارب تاريخية استثنائية في قصور الطريف، تحت شعار «العمارة الطينية: البناء والابتكار»، إضافة إلى معارض قصصية وحوارات فنية تدمج بين الأصالة والابتكار.

وتُعد حديقة الطريف الجنوبية مركزا حيويا للمهرجان، إذ تحتضن أنشطة تفاعلية وورش عمل وندوات فنية، إلى جانب متاجر ومقاهٍ مستوحاة من الطابع التراثي، تحت شعار «لوحة الأرض: التعبير من خلال الطين». كما تتضمن الفعاليات المصاحبة جلسات حوارية، ومعرضا فوتوغرافيا بعدسة المعماري الراحل حسن فتحي، واستعراضا حيا للطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام الطين، فضلًا عن ورش عمل تسلط الضوء على الحرف اليدوية التقليدية، ومنافذ تتيح للزوار تذوق المأكولات الشعبية.

ويأتي مهرجان «طين» ضمن سلسلة من الفعاليات النوعية التي يقدمها موسم الدرعية 24/25، ليكون وجهة مميزة لعشاق التاريخ والثقافة والفنون، وجسرا يجمع بين التراث العريق والرؤى المستقبلية، مستقطبا اهتمام الزوار من داخل المملكة وخارجها.