نعت الأوساط الأدبية والتعليمية وفاة عضو لجنة التحكيم في مسابقة «أمير الشعراء» الباحث والأكاديمي السوري الدكتور وهب رومية عن ٨١ عاماً أمضاها في البحث والتدريس والتأليف والأدب، ويُعد قامةً من أهم القامات على المستوى السوري والعربي، وتميّزت مؤلفاته وأبحاثه بالعمق والجدّة وهو ما جعلها متميّزة الحضور عند المثقّفين والأدباء والنقّاد، ولاسيّما كتابه: (الشعر والناقد: من التشكيل إلى الرؤيا) الصادر عن سلسلة عالم المعرفة الكويتيّة، وكتابه: (شعرنا القديم والنقد الجديد). ونُشِرت مقالاته وأبحاثه في الدوريّات والمجلّات الصادرة في معظم الدول العربيّة مثل مجلة: التراث العربيّ الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب في سورية، وهو الاتّحاد الذي منحه عضويّة الشرف تقديراً لثقافته وعلمه، كما تمّ اختياره ليكون عضواً في هيئة تحرير مجلة التراث العربيّ الصادرة عن الاتّحاد، وكل من مجلة إبداع القاهريّة، مجلة اليمن الجديد، مجلة عالم المعرفة.

وكانت هيئة أبو ظبي للتراث أعلنت في أكتوبر٢٠٢٤ انضمام الدكتور وهب روميّة إلى عضويّة لجنة تحكيم برنامج «أمير الشعراء» ذائع الصيت.

يذكر أن الراحل شغل منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق سابقاً ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة صنعاء لعدة سنوات وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق، ووُلد في مدينة اللاذقية السورية عام 1944، وكرس حياته لخدمة اللغة العربية وآدابها. بدأ مشواره الأكاديمي في كلية الآداب بجامعة دمشق، ليواصل دراساته العليا في مصر، حيث حصل على درجة الماجستير بامتياز في الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1974. وبعد سنوات من العمل الأكاديمي والدراسات المتعمقة، حصل على شهادة الدكتوراه في الأدب القديم عام 1977 بمرتبة الشرف الأولى. وقد تولى عدة مناصب مرموقة، أبرزها رئاسة قسم اللغة العربية في جامعة صنعاء، في فترة كان فيها الدكتور عبد العزيز المقالح رئيسا للجامعة.