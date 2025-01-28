أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر, بأن إطلاق مشروع «درب الهجرة النبوية» وفعالية «على خطاه» يهدفان إلى تطوير تجربة استثنائية تحقيقاً لهدف المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به، وتعزيز الهوية الإسلامية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.

وقال «يهدف المشروع إلى تطوير أهم المواقع التاريخية ضمن المسارات والطرق النبوية التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام أثناء هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتأهيلها للزوار، وإحياء التراث الإسلامي عبر تأهيل المواقع التاريخية وتهيئتها، وتيسير الوصول إليها، وتقديم تجربة متكاملة للزوار».

وأضاف يمثل المشروع «حكاية حية تُروى لاستحضار مواقف الهجرة بطريقة تفاعلية، حيث تتحد الجهود بين المبادرات الوطنية لربط الأجيال بالدين والتراث الغني والقيم الخالدة»، مشيداً بالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية لإنجاح هذا المشروع وإخراجه بصورة تليق بالمملكة، وعلى رأسها إمارة منطقة المدينة المنورة، وإمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة السياحة، وبرنامج ضيوف الرحمن، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، الهيئة العامة للترفيه، والهيئة السعودية للسياحة.

ويهدف مشروع «درب الهجرة النبوية» إلى إحياء ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، من خلال تطوير مسار ثقافي مميز يمتد عبر المعالم التاريخية المرتبطة بالهجرة النبوية، يستحضر به الزوار مواقف وأحداث الهجرة مع التركيز على الجوانب التاريخية والروحية لهذا الحدث المفصلي.