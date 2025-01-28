يرأس الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز غدًا اجتماع لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2025، لإعلان أسماء الفائزين الذين تم اختيارهم، مباشرة بعد انتهاء اجتماع اللجنة.

وتُعد جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام واحدة من خمس جوائز تقدمها مؤسسة الملك فيصل الخيرية، احتفاءً بالمساهمات الاستثنائية التي تركت تأثيرًا عميقًا في المجتمع الإسلامي العالمي.

وتجسد جائزة خدمة الإسلام الرسالة الأساسية لجائزة الملك فيصل؛ التي تهدف إلى إبراز مبادئ الإسلام، والاحتفاء بدوره في إثراء المعرفة الإنسانية، وتحفيز الأجيال القادمة، وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات البارزين الذين تركت جهودهم العلمية والعملية أثرًا بالغًا ودائمًا على الإسلام والمسلمين حول العالم.

وتضم اللجنة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء الدكتور أحمد عبادي، رئيس جامعة الأزهر الدكتور جمعة داوود سلامة، رئيس العلماء المفتي العام للبوسنة والهرسك حسين كفازوفيتش، الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، رئيس جامعة فطاني الدكتور إسماعيل لطفي جفاكيا، والدكتور عبدالعزيز السبيل، الأمين العام لجائزة الملك فيصل مقررًا للجنة.

وكرّمت جائزة خدمة الإسلام على مدار 45 عامًا مضت 55 فائزًا، من قادة العالم البارزين والعلماء والمؤسسات الرائدة، التي تجسد إنجازاتهم التزامًا عميقًا بتعزيز المبادئ الإسلامية ودعم التنمية في جميع أنحاء العالم.