انطلقت اليوم فعاليات مهرجان المسرح المدرسي على مستوى المملكة، الذي تنظمه وزارة التعليم وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بمشاركة ثمانِي إدارات تعليمية ويستمر حتى 30 يناير الجاري.

وشهد مسرح إدارة تعليم جازان 8 عروضٍ مسرحية قدمها 80 طالبًا مشاركًا، شملت عروض: «نور، والغنائم الخمس، وقَيْد، وكشاف القرية، وحَجَر، وإحاطة، وعالم آخر، ودوران»، حيث تناولت مناقشة موضوعات وقضايا اجتماعية وبيئية وموضوعات؛ لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين الشعوب والأفراد.

ويتضمن المهرجان على مدى خمسة أيام دورات وورش عمل متخصصة لتعزيز الروابط بين التعليم والفن، وتشجيع الإبداع الشخصي للمشاركين، وتنمي مهاراتهم في مجالات التمثيل وكتابة النصوص المسرحية، والتصميم المسرحي، والإدارة الفنية وتعزيز الثقة الذاتية، وتطوير القدرات الاجتماعية، والتواصل بين الطلاب.

ويمنح المهرجان جوائز للمستويات الذهبية، والفضية، والبرونزية، إضافة إلى جوائز فردية تحفيزية للمتميزين في مجالان العمل المسرحي.