تُوفي اليوم (الإثنين) الشاعر الكويتي سعد الحريص، أحد أبرز شعراء الوطن العربي الذي صدم نبأ وفاته الوسط الأدبي والشعبي، إذ كانت للراحل إسهامات كبيرة في مجال الشعر الذي يتسم بطابعه الوطني والاجتماعي.

والشاعر سعد الحريص من الأسماء اللامعة في الساحة الشعرية، واشتُهر بقصائده التي تعبر عن القضايا الاجتماعية والوطنية، كما كان له حضور قوي في العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية في الكويت، ما جعله واحداً من الشعراء الذين تركوا بصمة واضحة في الأدب العربي الحديث.

ويُعد فقد الحريص خسارة كبيرة لعالم الأدب والشعر في المنطقة العربية، لاسيما أنه كان من الشخصيات التي شاركت في إثراء الساحة الشعرية بالمحتوى القيم والمعبر، وستظل قصائده حية في ذاكرة محبيه ومتابعيه، الذين سيتذكرون دائماً إبداعاته التي أكسبته محبة الجماهير.