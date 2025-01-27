نظّمت جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء اليوم، معرضاً تشكيلياً بعنوان «ألما» احتوى على أكثر من 30 عملاً فنياً، قدمت خلالها التشكيلية وفاء الشهراني أعمالاً فنية تنوعت مدارسها ما بين التجريدي الرمزي والتأثيرية إلى جانب لوحات من المدرسة الانطباعية بالاعتماد على مكونات ثقافية وتراثية تمثل فنون منطقة عسير خصوصاً والمملكة عموماً.

وجاء المعرض الذي يستمر خمسة أيام ضمن أنشطة فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها خلال موسم الشتاء إذ تضم هذه الأنشطة فعاليات تشكيلية وفوتوغرافية متنوعة تركز على اكتشاف المواهب الفنية الشابة.