أعلنت الفنانة التونسية رانيا التومي عن استعدادها للمشاركة في فيلم جديد من إخراج خالد يوسف، ما أثار اهتمام جهورها بانتظار تفاصيل العمل. وأكدت في تصريحات صحفية أن هذا المشروع يمثل خطوة جديدة في مسيرتها الفنية، معربة عن تطلعها لتقديم أداء يضيف إلى تجربتها الشخصية والسينمائية.

ويأتي هذا التعاون بعد مشاركة رانيا التومي في مسلسل «سره الباتع»، الذي أخرجه خالد يوسف وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، حسين فهمي، وأحمد عبد العزيز. يُشار إلى أن المسلسل كان أولى تجارب خالد يوسف في الدراما التلفزيونية وحقق انتشاراً واسعًا وقت عرضه.