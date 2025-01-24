«بكيت لكل الأحاسيس العميقة التي افتقدتها دون أن أعرف».(كاي جيمسون)تشدني كتب السيَر الذاتية فهي رحلة مجانية في أعماق النفوس، وتغذي رغبة قراءة كتب السرد، لكنها تختلف عن قراءة الرواية أو القصة بأنها تمنحك الحقيقة التي تبحث عنها، ولا أعني هنا أنها تخلو من الخيال الذي -ربما- يلجأ إليه بعض الكتّاب لكنها تعتمد على حياة عاشها كاتب العمل وقرر أن يشارك تجربته مع الآخرين.كتاب (عقل غير هادئ.. سيرة ذاتية عن الهوس والاكتئاب والجنون) لعالمة النفس الأمريكية كارى ردفيلد جاميسون، وهو -بلا شك- يختلف عن كل سيرة قرأتها من قبل، فهو يقدم تجربة لا يجرؤ الكثير بالحديث عنها؛ لأنها تجربة مؤلمة جداً وكاشفة لخفايا صراع نفسي عميق.الكاتبة هي كاي ريدفيلد جايمسون طبيبة أمريكية في علم النفس السريري، ومن أبرز الخبراء في الاضطراب ثنائي القطب، وهي أستاذة الطب النفسي في جامعة جون هوبكنز للطب، والأهم أنها أحد مرضى الاضطراب ثنائي القطب الذي تروي حكايتها معه ومع الاكتئاب والرغبة في الانتحار، وكيف استطاعت أن تتعايش مع ذلك المرض، بل أن تصبح واحدة من أشهر أطباء ومعالجي ذلك المرض في العالم.أما الكتاب (عقل غير هادئ) فهو من الكتب الأكثر مبيعاً في العالم، وكتب بصدق متناهٍ وأمانة تشعر بها وأنت تقرأ كل فصل من فصول الكتاب، واستطاعت الكاتبة أن تكتبه بشكل شاعري مذهل، رغم المعلومات الطبية الواردة في الكتاب والتفاصيل الدقيقة في ذلك.الحديث عن الاكتئاب محرج لأصحابه، وغالباً ما تصاحبه حالة نكران له وللمرض النفسي عموماً، لكن كاي جايمسون استطاعت أن تكسر حاجز الصمت وتتحدث بكل أريحية وكأنها مودع اختار أن يبوح بكل شيء قبل أن يغادر، لكنها لم تكن في حالة وداع بل كانت في حالة رغبة بالمشاركة لكي تستطيع ان تواصل دورها كطبيبة تقدم العون للآخرين.وترى مقدمة الكتاب أنه «صرخةٌ صادقةٌ ودعوةٌ للبوح والمكاشفة تخترق مناطق وعرةً اعتاد معظم من يكتب سيرته الذاتية على تجنبها وتفاديها، ومكاشفةٌ من هذا النوع تعتبر قليلةً جداً إن لم تكن نادرةً، فهي تتجاوز الأسوار إلى مناطق بكر لم يسبق أن فضتها الأقلام أو اجترحتها الرؤى، وهى رحلةٌ شائكةٌ في مجاهل النفس البشرية وداخل وعورة دروبها».تقول كاي جايمسون «يعتقد الآخرون أن الاكتئاب يشبه أن تكون قد مررت بطلاق، فقدت وظيفة، أو أنهيت علاقتك بشخص ما.. ولكن هذه التجارب تشعرهم بتلك المشاعر.. الاكتئاب -بدلاً من ذلك- هو مسطح، أجوف، لا يُطاق.. هو أيضا منهِك.. الناس لا يبقون حولك عندما تكون مكتئباً.. قد يعتقدون أن عليهم ذلك وأن عليهم أن يحاولوا.. ويعلمون أنك مضجر وممل وراء اعتقاداتك.. فأنت سريع الغضب، مصاب بجنون العظمة وغير فكاهي.. وميت لا حياة فيك.. وتؤمن بأنه ليس هناك ما يكفي من الاطمئنان.. أنت خائف، مخيف، ولن تكون الشخص الذي ستراه لاحقاً.. ولكنك تعرف أنك ستكون».ليس منا من هو في منأى عن الإصابة بالأمراض النفسية فهي كغيرها من الأمراض الجسدية ليست خياراً لمن يرغب بها أو يمكن تفاديها، ولذا فإن المصاب بها هو في حالة ابتلاء وعلى من حوله تفهم ذلك، وعليه أيضاً أن يدرك ذلك؛ لأن ذلك جزء لا يتجزأ من العلاج الممكن تقديمه، بل إن تفهم ذلك في الحالات النفسية أهم منه في حالات الأمراض الجسدية.هذا الكتاب أحد أهم الكتب التي قرأتها في حياتي وهو قصة ألم وكفاح قلما تجد لها مثيلاً في عالمنا، ولذا يستحق القراءة والانتشار الذي يليق به.