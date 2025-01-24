أعلن المنتدى السعودي للإعلام بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، عن تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025م، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة وتمكين الشباب والمبدعين في مجال الإعلام.

وجاء هذا التمديد استجابةً لرغبة عدد كبير من المهتمين والمشاركين الذين طالبوا بمزيد من الوقت لتقديم أفكارهم ومشاريعهم الإعلامية، ما يعكس حرص المنتدى على إتاحة الفرصة الكاملة للجميع للمشاركة والإسهام بأفكار مبتكرة في هذا المعسكر المميز.

ويأتي معسكر «Saudi MIB» ضمن حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للمنتدى السعودي للإعلام، حيث يهدف إلى دعم وتحفيز الابتكار في القطاع الإعلامي من خلال توفير بيئة تحفيزية تسهم في تطوير المهارات الإعلامية وتوسيع آفاق التفكير الإبداعي لدى المشاركين، كما يركز المعسكر على تقديم الفرص للمواهب الإعلامية الشابة لتطوير أفكارهم وتسويق مشاريعهم الإعلامية في إطار من التعاون والتوجيه المهني.

يذكر أن لجنة تحكيم معسكر «Saudi MIB» تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الإعلام والتكنولوجيا والابتكار، الذين سيقومون بتقييم المشاريع المقدمة واختيار الأفكار الأكثر ابتكاراً وفاعلية.

ودعا المنتدى السعودي للإعلام جميع المهتمين والمبدعين في المجال الإعلامي إلى الاستفادة من فترة التمديد لتقديم مشاركاتهم المبتكرة، ويمكن إرسال الأفكار والمشاريع عبر البريد الإلكتروني للمعسكر: saudi.mib@saudimf.sa قبل الموعد النهائي المحدد.

وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المعسكر، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمنتدى السعودي للإعلام أو متابعة حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.