يستضيف أحد المقاهي الأدبية بأحد المسارحة بجازان مساء غد (الجمعة) الكاتب والقاص محمد حسن الرياني تحت عنوان: ليلة سرد على شذى عطرٍ أزرق، وسيدير الحوار الأديب والإعلامي يحيى محمد عطيف، ومن المتوقع أن يختصر الكاتب الرياني رحلة أكثر من نصف قرن مع التعليم والإعلام والأدب منذ أن بدأ كتابة الرسائل صغيراً مروراً بمادة التعبير التي شغف بها، ثم مع الصحافة المحلية وهو في عقده الثاني من العمر، كما أن للرياني تجارب إدارية وإعلامية ثرية علاوة على إصداره (١١) مجموعة قصصية جاءت بعد تقاعده عن العمل الوظيفي في التعليم، ووجهت الدعوة لعدد من الأدباء والمثقفين ورجال التعليم والإعلام لحضور ليلة السرد التي لن تخلو من قراءة الرياني لعدد من نصوصه القصصية.