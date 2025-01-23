برعاية وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ينطلق معرض «اِلتِقاء» في نسخته الثانية، مستضيفاً جمهورية البرازيل الاتحادية، تحت عنوان «اِلتِقاء الفنون السعودية البرازيلية».ويُقام المعرض في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، ابتداءً من الخميس الموافق 30 يناير حتى السبت 1 فبراير 2025، ليقدم تجربة ثقافية وفنية مميزة تستعرض التناغم الفني بين البلدين.وتهدف الفعالية إلى تعزيز التبادل الثقافي الدولي عبر استضافة دولة سنوياً لتسليط الضوء على الروابط المشتركة في الفنون التقليدية.وتأتي النسخة الثانية بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى مع كوريا عام 2023، لتؤكد التزام المعهد الملكي للفنون التقليدية بتعزيز الحوار الثقافي الدولي.ويتضمن برنامج «التقاء السعودية والبرازيل 2025» خمسة عروض أدائية تقليدية سعودية وخمسة برازيلية، تختتم برقصة مدمجة تجمع بين عناصر الفنون التقليدية من البلدين، إلى جانب عمل فني مشترك يجمع بين فنانتين من المملكة والبرازيل.ويقدم الحدث أكثر من 15 فعالية ثقافية متنوعة تشمل ورش عمل وأنشطة تعريفية بالفنون الأدائية والبصرية، لتعميق التفاهم الثقافي وتعزيز التواصل بين الثقافتين.وتُعد فعالية «التقاء» جزءاً من مبادرات المعهد الملكي للفنون التقليدية، التي تهدف إلى تعزيز الحراك الفني والتبادل الثقافي الدولي في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر إيجاد نوافذ ثقافية جديدة تُسهم في رفع الوعي بالفنون التقليدية، ودعم الجهود الرامية إلى الحفاظ عليها ونشرها محلياً ودولياً.