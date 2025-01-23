وافق وزير الثَّقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على تشكيل المجلس العلمي للمجمع ليتولى أعمال الدِّراسة والمراجعة وتقديم الرَّأي العلمي في المسائل والجوانب اللُّغوية المختصة كافَّة؛ ومواكبة لأعمال المجمع العلميَّة والبحثيَّة في مسارات التَّخطيط والسِّياسة اللُّغوية والبرامج التَّعليمية والبرامج الثَّقافية والحوسبة اللُّغوية واستمرارًا لبرامجه الوطنيَّة والعربيَّة والدَّوْلية في تعزيز اللُّغة العربيَّة، وتمكين المختصِّين بها ودعمهم.

يرأس المجلس العلمي الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، ويضم في عضويته (14) عضوًا من الخبراء والمختصِّين من داخل المملكة العربيَّة السُّعودية وخارجها: الدكتور إبراهيم بن سليمان الشمسان، الدكتورة أسماء بنت محمد العساف، الدكتورة البندري بنت عبدالعزيز العجلان، الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد، الدكتور سليمان بن عبدالعزيز العيوني، الدكتور صالح بن عبدالعزيز النصار، الدكتور عبدالرحمن بن مصطفى السليمان، الدكتور عبدالرزاق بن فراج الصاعدي، الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، الدكتور عز الدين بن محمد المجدوب، الدكتور فريد بن عبدالعزيز السليم، الدكتور محمد بن سعيد الغامدي، الدكتور محمود إسماعيل صالح والدكتور وليد بن محمد السراقبي.

ويسعى مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة بتشكيل مجلسه العلمي إلى تجويد أعماله، وتطوير مساراته العلميَّة؛ عنايةً منه بإبراز جهود المملكة العربيَّة السُّعوديَّة في خدمة اللُّغة العربيَّة، إضافة إلى تحقيق رسالته في العناية باللُّغة العربيَّة والاعتزاز بها، وتمكين إسهاماتها الحضاريَّة والعلميَّة والثقافيَّة محليًّا وعالميًّا.