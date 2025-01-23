نظّم الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة «المقهى الثقافي»، بمنطقة تبوك، أمس، أمسية حوارية استضاف من خلالها المهندس عبدالله المعلمي، وسلط الضوء على المعالم الأدبية في حياة «المعلمي» الأدبية، تحت عنوان «مرافئ الأدب»، بحضور جمع من مثقفي وأدباء وشعراء منطقة تبوك وممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة.

وخلال الأمسية، التي أدارتها أبرار معافا، استعرض المهندس المعلمي محطات من مسيرته الأدبية والثقافية، متحدثًا عن أبرز المؤثرات التي شكلت توجهاته الفكرية وكتاباته، إضافة إلى دوره في دعم الحراك الثقافي محليًا ودوليًا.

وتطرق إلى الدور الذي لعبته بيئته العائلية في تعزيز شغفه بالكتابة والإبداع، مؤكدًا أن نشأته في بيت يقدّر الأدب والفكر كان لها أثر بالغ في توجهه نحو الكتابة والإبداع، مما جعله يحرص على استقاء القيم الأدبية من تجارب والده ومعايشته أبرز المحافل الثقافية في ذلك الوقت.

وشهدت الأمسية تقديم مداخلات من عدد من الأدباء والشعراء الذين أشادوا بتجربة المعلمي الأدبية وإسهاماته الدبلوماسية، كما تم تكريمه من قبل الشريك الأدبي تقديرًا لعطاءاته المميزة في خدمة الأدب والثقافة، وتكريم عدد من الداعمين لإقامة الأمسية.