انطلقت الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم (الخميس)، بالتزامن مع عطلة منتصف العام لطلاب المدارس والجامعات، وسط توقعات بتسجيل عدد قياسي لزائري الحدث الأبرز ثقافياً في مصر.

وتشارك في المعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1345 دار نشر من 80 دولة موزّعة على 6 قاعات للعرض بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة.

وتحلّ سلطنة عُمان «ضيف شرف» الدورة الممتدة حتى الخامس من فبراير، في حين تمّ اختيار العالم المفكّر الراحل أحمد مستجير «شخصية المعرض»، والكاتبة فاطمة المعدول «شخصية معرض الطفل».

وأوضح السفير العُماني في القاهرة عبدالله بن ناصر الرحبي «أن هناك 22 مؤسسة حكومية وأهلية ستشارك في المعرض، إلى جانب الناشرين العُمانيين وعدد من المؤلفين والباحثين والإعلاميين».

ويرفع المعرض هذا العام شعار «اقرأ - في البدء كان الكلمة» المستمد من خلفية إسلامية ومسيحية، تعكس جذور الهوية الثقافية المصرية، ويشمل برنامج الفعاليات نحو 600 فعالية بين ندوات وحوارات وأمسيات شعرية.

تستضيف القاعة الرئيسية في المعرض «قاعة أحمد مستجير» مثقفين وأكاديميين من مصر وخارجها، يناقشون «مستقبل الثقافة الرقمية في مصر» و«قضايا المناخ والتغيّر البيئي» و«مستقبل الدراسات الجغرافية» وغيرها من القضايا والملفات.

كما تشمل فعاليات الصالون الثقافي، جلسات حوارية تتناول موضوعات منها «ترجمة العلوم الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي» و«مستقبل الملكية الفكرية.. التشريعات والتحديات والفرص».

ويحتفي المعرض بمئوية ميلاد الممثل شكري سرحان (1925-1997)، ومئوية ميلاد الفنان التشكيلي عبدالهادي الجزار (1925-196)، ومئوية ميلاد الكاتب موسى صبري (1925-1992)، وغيرهم من المبدعين المصريين.

أما الأنشطة الفنية المصاحبة، فتشمل «أوبريت الليلة الكبيرة» من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي، واستعراض «نكمل بعض» لذوي الهمم من إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل وحفلات متنوعة للتنورة والفنون الشعبية والمولوية المصرية والإنشاد الديني.

وأطلقت وزارة الثقافة بالتزامن مع المعرض «مبادرة المليون كتاب»، التي يشارك فيها مختلف القطاعات المعنية بالنشر في الوزارة ضمن إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.