تُشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، الذي يقام خلال الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 من فبراير 2025، وذلك في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة» بمشاركة 1345 ناشرًا من 80 دولة.

ويشتمل جناح الوزارة على ركن خاص بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ ويحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات المصاحف وترجمة كلمات القرآن الكريم بعدة لغات عالمية.

كما يشتمل ركن المجمع على مراحل طباعة القرآن الكريم؛ لاطلاع الزائرين على الرسالة السامية للمملكة في عنايتها بالقرآن الكريم وخدمته من خلال طباعته وتوزيعه ليصل لجميع المسلمين في العالم.

ويقدّم جناح الوزارة بالمعرض آلاف النسخ من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم هديةً للزوار، كما تعرض الوزارة عبر جناحها العديد من التطبيقات والبرامج الرقمية لخدمة زوار المعرض كتطبيقات: (رشد)، و(الاستشهاد الصحيح)، و(تعليم مناسك الحج والعمرة الافتراضي ثلاثي الأبعاد)، كما يتضمن الجناح عرض العديد من المخطوطات الإسلامية التاريخية النادرة تعود لفقهاء وأدباء ولغويين وعلماء وغيرهم.