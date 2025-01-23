اختتم فرع جمعية الثقافة والفنون في منطقة الباحة ورشة «أساسيات الزخرفة» التي امتدت لمدة عشرة أسابيع، بحفل تكريمي أقيم بالتعاون مع مقهى فيرونا، وبحضور الفنان التشكيلي سعيد ضاوي، والشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني، إلى جانب عدد من المعنيين والمهتمين في المجالات الثقافية والفنية، وتم تدشين المعرض المصاحب الذي ضم مجموعة من أعمال المشاركين في الورشة.

وتولى تقديم الورشة الفنان والخطاط التشكيلي عبدالعزيز مجثل، وشارك فيها 25 متدربًا ومتدربة، تعرّفوا على أساسيات الزخرفة بأنواعها المختلفة، وتدربوا على تطبيقها عمليًا من خلال مجموعة من الأنشطة الفنية المتنوعة.

وكرمت الجمعية المشاركين والشركاء، ووزّعت الشهادات التقديرية، إلى جانب تكريم الفنان والخطاط صبحي الزهراني تقديرًا لعطائه وإبداعه وإسهاماته في دعم الفنون البصرية طيلة فترة عمله بالجمعية مشرفاً على لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي.

وأوضح مدير فرع جمعية الثقافة والفنون في منطقة الباحة علي البيضاني، أن الجمعية تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تنمية المهارات الفنية لدى الشباب والشابات، وتعزيز الوعي بأهمية الفنون التقليدية والحديثة، وأكد أن الجمعية مستمرة في تقديم برامج نوعية تستهدف تطوير المواهب المحلية وتشجيع الإبداع في مختلف المجالات الفنية، وتنظيم المزيد من الفعاليات والورش التدريبية التي تخدم الفنانين والمبدعين في المنطقة، وتوفر لهم بيئة محفزة لتطوير قدراتهم.