بتوجيه من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تنفذ هيئة المكتبات حالياً مبادرة تطوير المكتبات العامة، وتحويلها إلى منصات ثقافية شاملة تحتضن الفنون المختلفة،تعمل هيئة المكتبات حاليا على مشروع جرد وفرز مصادر المعلومات، ضمن خطة شاملة تمتد لـ5 سنوات، تشمل 153 مكتبة عامة في مختلف المناطق. وتهدف المبادرة إلى تحويل المكتبات إلى مراكز تفاعلية تضم مسارح، وقاعات متعددة الاستخدام، وغرف تدريب؛ بغية تعزيز الثقافة والمعرفة، وترتكز أولى خطواتها على مشروع الجرد من خلال إدخال مصادر المعلومات المترحلة إلى نظام المكتبة الرقمية، مما يسهل حفظها، واسترجاعها، واستخدامها بشكل فعال.