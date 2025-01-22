أشاد الدكتور عبدالعزيز خوجة بالدور الريادي لوزارة الثقافة في تعزيز المشهد الثقافي الوطني، مؤكدا أن الوزارة أحدثت تحولا نوعيا في القطاع الثقافي من خلال جهودها الحثيثة للنهوض به.وقال عقب مشاركته في الأمسية الشعرية، التي استضافها «الشريك الأدبي» لهيئة الأدب والنشر والترجمة بمنطقة تبوك أمس: «إن الوزارة جعلت الساحة الثقافية اليوم مليئة بالإنجازات والتحولات النوعية، التي انعكست في مختلف المشاريع والمبادرات الثقافية، وعززت من حضور الثقافة في المجتمع، ووسعت دائرة الاهتمام بها على المستويين المحلي والدولي، وتقديم رؤية شاملة تدعم مختلف الفنون والآداب، وأتاحت الفرصة للمبدعين لإبراز مواهبهم وتحقيق طموحاتهم، مما جعل الثقافة تعيش مرحلة جديدة من التطور والازدهار».وأشار إلى أن التنوع الثقافي في المجتمع أصبح عنصرا أساسيا في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع معرفي متكامل، لافتا إلى أن هذا التحول الثقافي الكبير يعكس التزام القيادة الحكيمة بتنمية مختلف القطاعات لبناء جيل واعٍ ومبدع قادر على الإسهام في التنمية الوطنية وتعزيز مكانة المملكة في شتى المجالات.وكان الدكتور خوجة قد استعرض خلال الأمسية، التي جاءت تحت عنوان «حكايا الأمكنة»، وأدارتها الكاتبة ندى العمراني، بحضور جمع من مثقفي وأدباء وشعراء منطقة تبوك وممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة، جزءا من تجربته الشعرية الثرية التي تنوعت بين الوطنية والوجدانية، متناولا أسلوبه الشعري الذي جمع بين الأصالة والمعاصرة.