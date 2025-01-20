نعى رئيس النادي الأدبي الثقافي عطا الله بن مسفر الجعيد، عضو النادي نائب رئيسه السابق الأديب والكاتب علي بن خضران القرني، الذي وافته المنية منذ أيام قليلة، مشيراً إلى مكانته الأدبية في المشهد الثقافي، كما هنأ الدكتور أحمد الهلالي المسؤول الإداري بالنادي رئيس جماعة «فرقد» الإبداعية بفوزه بجائزة القوافي الذهبية وتكريمه من قبل حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي في مهرجان الشارقة للشعر العربي لهذا العام.

جاء ذلك في الأمسية الشعرية النقدية للشاعرة الدكتورة أديم الأنصاري التي أمتعت الحضور بعدد من القصائد الشعرية الإبداعية ومنها:

وأنا هنا في روضة شعرية

غصني كطود بالثريا واقف

وذكرت أندلس الهوى في خضرة

فمن المرابط في ملوك طوائفي

ولها بذلتُ العاشقين رهينةً

فترى المحبة بين بيض صحائفي

أدري ولا أدريك غاية حسنها

كم عارف يبدو كغير العارف

يا قبلة الشعراء يكفي فتنة

لا شيء يشبه حسن نادي الطائفِ

كما قدمت قراءات نقدية لشعراء وشاعرات من الطائف وهم (لطيفة العصيمي، وأحمد الهلالي، ومستورة العرابي، وعادل الحصيني، ونادية السالمي). وحاورتها وأدارت دفة الأمسية باقتدار الدكتورة لطيفة العصيمي التي فتحت باب المداخلات، حيث تداخل كل من الدكتور أحمد الهلالي والشاعر خالد القاسم والشاعر يبات الفايد وسعيد الخوتاني والشاعر عادل الحصيني والشاعرة نادية السالمي ورئيس النادي عطا الله الجعيد، الذي قام بعد ذلك بمشاركة الدكتور أحمد الهلالي والشاعر عادل الحصيني الذي أطلق عليه لقب «سفير النادي» بتكريم الشاعرة ومديرة الأمسية، وتم التقاط الصور التذكارية.