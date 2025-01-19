أطلقت هيئة الأفلام مبادرة «تمكين السينما الفنية»، التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية السينما الفنية في تعزيز الثقافة وتطوير مهارات المبدعين من خلال سلسلة من ورش العمل المحلية والدولية والفعاليات السينمائية.

وتركز المبادرة على التعبير الإبداعي والرسائل الثقافية العميقة، كما تُعد أسلوباً سينمائياً يتجاوز الحدود التقليدية للأفلام التجارية.

وعلى الصعيد المحلي، أسهمت ورش العمل التي نظمتها الهيئة ضمن المبادرة بمدينة جدة في تطوير مهارات 27 متدرباً، بمشاركة 11 جهة، عبر 10 ورش عمل متنوعة.

أما على المستوى الدولي، فقد نظمت الهيئة ورش عمل في العاصمة الألمانية برلين، شارك فيها 11 متدرباً استفادوا من زيارتهم لـ 11 جهة سينمائية، مما أتاح الفرصة لاستكشاف أحدث الاتجاهات السينمائية وتعزيز التفاهم الثقافي والإبداعي في هذا المجال، وتعزيز استدامة السينما الفنية من خلال منصة داعمة للمواهب المحلية وتعزيز التعاون بين صنّاع الأفلام.

وفي خطوة جديدة ضمن مبادرة «تمكين السينما الفنية»، تنطلق فعاليات أسبوع السينما الكورية بدعم من هيئة الأفلام للمرة الأولى في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2025م، في «بيت السينما»، وتهدف هذه الفعالية إلى تقديم تجربة سينمائية مختلفة تعكس تنوّع وعمق الثقافة الكورية، وتعزز التفاعل الثقافي بين المملكة وكوريا.

تتضمن الفعالية عرض مجموعة من الأفلام الكورية الشهيرة، مثل فيلم «Cobweb»، وفيلم «Parasite»، إلى جانب جلسات حوارية بعنوان «الجاذبية العالمية للسينما الكورية»، وجلسة «الثقافة الكورية وتأثيرها في السينما»، كما ستُعقد ندوات مع مخرجي الأفلام والخبراء العالميين؛ وذلك لتعزيز الفهم والتفاعل، ومد جسور التواصل مع مختلف الثقافات؛ للإسهام في ترسيخ الروابط المعرفية دولياً.

وتُعد هذه الخطوات امتداداً لجهود هيئة الأفلام نحو توسيع آفاق السينما السعودية، وخلق منصات جديدة للمبدعين والسينمائيين لإبراز أعمالهم، وفتح فرص جديدة للتعاون على الصعيد الثقافي والفني عالمياً، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سينمائية رائدة على الساحة الدولية.