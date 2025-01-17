ها هو
رويدًا
رويدًا
ينسحب من دمي..
من عروق يدي
من أعصاب جسدي..
يتبخر..
يصعد
أغمض عيني..
لأسمح لدموعي بالهطول..
يتبدد
كالرمل من يدي
كالأغنية الشجية من صوتي
ينزلق..
كالجنين من رحمي
أقصُ حبله السُري
أغمض عيني..
لأسمح لدموعي بالهطول..
ها هو ينفصل عني
يرتعشُ
يشتعلُ
يطير
يسقط
يرتفعُ
يتمدد
يتسعّ
يشرقُ
يحيي قيامتهُ
مع امرأة أخرى
تأخذ ما أشعلته فيه..
أغمض عيني
لأسمح لدموعي بالهطول..
رويدًا
رويدًا
ينسحب من دمي..
من عروق يدي
من أعصاب جسدي..
يتبخر..
يصعد
أغمض عيني..
لأسمح لدموعي بالهطول..
يتبدد
كالرمل من يدي
كالأغنية الشجية من صوتي
ينزلق..
كالجنين من رحمي
أقصُ حبله السُري
أغمض عيني..
لأسمح لدموعي بالهطول..
ها هو ينفصل عني
يرتعشُ
يشتعلُ
يطير
يسقط
يرتفعُ
يتمدد
يتسعّ
يشرقُ
يحيي قيامتهُ
مع امرأة أخرى
تأخذ ما أشعلته فيه..
أغمض عيني
لأسمح لدموعي بالهطول..