ها هورويدًارويدًاينسحب من دمي..من عروق يديمن أعصاب جسدي..يتبخر..يصعدأغمض عيني..لأسمح لدموعي بالهطول..يتبددكالرمل من يديكالأغنية الشجية من صوتيينزلق..كالجنين من رحميأقصُ حبله السُريأغمض عيني..لأسمح لدموعي بالهطول..ها هو ينفصل عنييرتعشُيشتعلُيطيريسقطيرتفعُيتمدديتسعّيشرقُيحيي قيامتهُمع امرأة أخرىتأخذ ما أشعلته فيه..أغمض عينيلأسمح لدموعي بالهطول..