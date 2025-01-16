فُجع الوسط الثقافي والأدبي برحيل الشاعر مسفر الدوسري مساء اليوم (الخميس)، إثر معاناة مع المرض استمرت لأكثر من أربع سنوات، إثر تعرضه في سبتمبر 2019 لجلطة في المخ نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالرياض لتلقي العلاج.

ولعلها الصدفة التي جعلته يرحل مطلع الشتاء، بحكم انحيازه لهذا الفصل الأجرد، كما قال في إحدى مقالاته "أنا أنحاز للشتاء... منحاز لما يتركه المطر من رائحة في جفاف الأرض... وما يخلقه من بلل في يباس الروح. منحاز لقشعريرة البرد اللذيذة، وأحتاج الدفء الموحي، وتلك اللحظة المدهشة المشبعة بالجمر، وتأوهات الحطب في الموقد".

يعد الدوسري من أبرز الأسماء الشعرية على مستوى الوطن العربي على صعيد القصيدة العامية، وتبوأ اسمه مكاناً راقياً، ومكانة مميزة بين شعراء كبار يتفق الجميع على أنهم كانوا من صناع القصيدة الشعبية في ثوبها الحديث.

والراحل من صناع الصحافة الشعبية وتحديدا مجلات الشعر الشعبي، إذ كان عنصراً رئيساً في تأسيس عدد من مجلات الشعر الشعبي المهمة، من أهمها: المختلف، وفواصل، ومشاعر.

صدر له ديوانان شعريان: «صحاري الشوق» و«لعيونك أقول»، وكتاب بعنوان: «ما لم أقله شعرا»، ويشتمل الكتاب على رؤية تدور حول الحب والعلاقات الإنسانية.

كان يرى أن القصيدة ليست بديلاً للحياة ولا الحياة بديلة للقصيدة، ولكن لا بد من منح القصيدة حياة لكي تنتمي للشعر، ولا بد أن «نشَعْرِن» الحياة لنعيشها. والشاعر الأنيق أوقف مفرداته لتكون بلسماً لجراح المتعبين. كتب ما يعزز به اللحن الشجي في أسماع سُراة ليل ضلّوا السبيل فابتدع حيلة استدراجهم إلى أمل النجاة.

ومن أبرز نصوصه الخالدة:

يمر الوقت على عكاز

يمر الوقت من بعدك

على عكّاز

وصارت بعدك أوراقي

فى صفّ الحزن تنحاز

ونسيانك صار إعجاز

صار إعجاز

صارت حتى آمالى

تأخذ طابع الألغاز

ويبكي الحل

ويبكي الحل

نسيتيني

بين الشمس وبين الظلّ

أبيّن غربتي للكل

تركتينى ألاحق خطوة الذكرى:

تليفونك..

رسايل حب..

عطر باقي..

أول حرف من اسمك

على كل صفحه بأوراقى

ينادي مركب أشواقي

أعيد.. أقرا..

أعيد.. أقرا..

ألاحق خطوة الذكرى

وتلاحقني

صور من دفتر الماضي:

تليفونك..

رسايل حب..

وقلب بفرحته راضي.

صور من دفتر الماضي.

ألاحق خطوة الذكرى

على باب الزمن أنطر

يمر الوقت

وأثاري الوقت

على عكّاز

وأثاري بعدك أوراقي

في صف الحزن تنحاز.