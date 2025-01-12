أعلنت وزارتا الثقافة والتعليم فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي لمعلمات رياض الأطفال للتدريب على مهارات الفنون الموسيقية، الذي يُنفذ تحت مظلة إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية التي أطلقتها الوزارتان ضمن الشراكة القائمة بينهما، بإشراف هيئة الموسيقى وبالتعاون مع مختصين في التعليم والتدريب لمرحلة رياض الأطفال.

وتأتي هذه المرحلة استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من البرنامج، التي أسهمت في تدريب أكثر من 12,000 معلمة في مدارس رياض الأطفال الحكومية والأهلية.

وتهدف المرحلة الثانية إلى تقديم برنامج تدريبي شامل لأكثر من 17,000 متدربة من معلمات رياض الأطفال، إضافة إلى دعم جاهزية المعلمات اللواتي اجتزن المرحلة الأولى، لضمان استمرارية الأثر التعليمي، كما سيتم العمل على قياس أثر التدريب وتطوير محتوى البرنامج الحالي بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة.