يختتم الشاعر السعودي الكبير جاسم الصحيح مساء اليوم (الجمعة) ملتقى الشعر السادس بنادي جازان الأدبي بعد أن تم افتتاح الملتقى مساء أمس (الخميس) بحضور عدد من الشعراء والأدباء والمثقفين من داخل المنطقة وخارجها.

وشهد عددا من الأمسيات شارك فيها عدد من الشعراء والشاعرات بقصائد متنوعة نالت إعجاب الحضور.

وأكد رئيس نادي جازان الأدبي حسن الصلهبي أنه ستقام مساء اليوم في ختام الملتقى ثلاث أمسيات شعرية يحييها 15 شاعرًا وشاعرة.

وأضاف أنه شارك في الملتقى 26 شاعراً وشاعرة، علاوة على مشاركة الشاعر مهدلي العارجي الذي قدم قصيدة رائعة في الحفل الخطابي لهذا الملتقى نالت الاستحسان. وأتاح نادي جازان الأدبي الفرصة للضيوف لزيارة بعض معالم جازان ومنها قرية إرث التراثية.