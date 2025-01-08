أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة إطلاق النسخة الأولى من مبادرة «شارع الفنانين» في شاطئ المظلات بالفجيرة، خلال الفترة من 13 إلى 19 يناير. تجمع المبادرة فنانين من داخل الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين ومصر والجزائر، لتشكل حدثًا فنيًا عالميًا يتيح لهم فرصة الإبداع والتفاعل الثقافي على مدار أسبوع كامل. ويتضمن الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية، منها ورش للرسم الحر على الشاطئ، وورش فنية يقدمها نخبة من الفنانين العالميين. كما تشمل الفعاليات تنظيم رحلات سياحية لاستكشاف معالم الفجيرة، إضافة إلى جلسات رسم حر للطبيعة ورسم الجرافيتي. وستكون هناك أيضًا مسابقة فنية بعنوان «تواصل الشعوب» تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والإبداعي بين المشاركين.

وقال مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة علي عبيد الحفيتي: «شارع الفنانين يمثل خطوة مهمة لإبراز الإمارة كوجهة فنية عالمية، إذ يجمع فنانين من مختلف الدول لتبادل الخبرات والتفاعل الثقافي. وهذا الحدث يعكس حرص ودعم ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الشيخ محمد بن حمد الشرقي، لتطوير الحركة الفنية والثقافية في الإمارة، وتعزيز مكانة الفجيرة كوجهة للإبداع». وأضاف: كما أن الفعالية تمثل فرصة استثنائية لعشاق الفن للاستمتاع بأنشطة إبداعية متنوعة، وسط أجواء مستوحاة من طبيعة الفجيرة الخلابة.