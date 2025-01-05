زار رئيس مجلس جمعية هدية الحاج والمعتمر الدكتور حاتم المرزوقي، مساء اليوم (السبت)، معرض «الجمل عبر العصور»، الذي يستضيفه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بجدة، بالتزامن مع ختام «عام الأبل»، حيث أبدى المرزوقي سعادته بما شاهده من أعمال فنية أبرزت مكانة الجمل في حياة إنسان الجزيرة العربية، والمملكة قديماً وحديثاً، من خلال المجسمات، واللوحات التشكيلية، والصور الفوتوغرافية، التي أظهرت إمكانات الفنان السعودي وقدرته على تقديم نمط إبداعي يستطيع أن ينافس به على المستوى العالمي.

ونوّه المرزوقي بالمضامين العميقة التي اشتملت عليها الأعمال المعروضة من خلال التركيز على مفاهيم الأصالة والتراث.

وسجل المرزوقي في ختام زيارته كلمة شكر للقائمين على المعرض وأمانة محافظة جدة وجمعية الثقافة والفنون ممثله برئيسها محمد آل صبيح، والقائمين على إدارة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بجدة لما بذلوه من جهد مقدر.