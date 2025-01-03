تنطلق مساء الخميس القادم 9 يناير 2025 فعاليات ملتقى الشعر السادس الذي ينظمه نادي جازان الأدبي بمشاركة شعرية واسعة لشعراء سعوديين وغير سعوديين يتقدمهم الشاعر السعودي الكبير جاسم الصحيح.

وسيشارك في هذا الملتقى الشعري الضخم أكثر من 25 شاعرًا وشاعرة يمثلون عددًا من المدارس الشعرية.

ووفقًا لرئيس نادي جازان الأدبي حسن أحمد الصلهبي، أكمل النادي جاهزيته لهذا الملتقى الشعري الذي يأتي بعد 5 ملتقيات شعرية سابقة شكلت حراكًا ثقافيًّا كبيرًا على خارطة الأدب السعودي والشعري على وجه التحديد.

وسيتم تقسيم الشعراء والشاعرات المشاركين إلى 5 أمسيات شعرية على مدار يومي الخميس والجمعة، ويسبق الأمسيات حفل خطابي وقصيدة للاحتفاء بالملتقى وضيوفه من الشعراء ومديري الأمسيات الشعرية.

وسيتيح هذا الملتقى، الذي يطل على بحر جازان الشمالي وواجهة الغروب والشارع الثقافي وقرية إرث التراثية، الفرصة للتعرف عن كثب على جازان الشاعرة رسمًا وحرفًا وجمالًا وتراثًا وأصالة، علاوة على تجمع أدبي يجمع عددًا من رموز الشعر السعودي وغيرهم.