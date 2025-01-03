أصدر الكاتب عبدالرحمن الحازمي كتابه «من القهوة إلى قوقل» ليضع القارئ أمام سيرة ملهمة، بدأها بالعمل في مهنة تقديم القهوة، وكان هدفه جمع المال للدراسة في جامعة بريطانية.‏وبتصميم وإصرار لا يُهزمان، تمكن من تجاوز الصعوبات التي واجهها في بداية مسيرته، ليصل في النهاية إلى منصب مدير الشراكات الإستراتيجية في واحدة من أكبر شركات التقنية بالعالم، قوقل، في العالم العربي.‏ويحمل الكتاب في طياته دروساً وتجارب حياتية يود الحازمي لو عرفها في عشرينيات عمره، ويعرضها بأسلوب عفوي وصادق، موجهاً حديثه للشباب الذين يتطلعون لبداية قوية في مسارهم المهني، ويسرد تفاصيل التحديات والعقبات التي واجهته، ويقدم نصائح عملية تساعد أي شخص على تجنب الأخطاء وتخطي العقبات للوصول إلى أهدافه، ابتداءً من تحقيق الأهداف الصغيرة وتطوير الذات، مروراً بالتخطيط الإستراتيجي للمستقبل، ويوفر هذا الكتاب الأدوات اللازمة لبناء حياة مهنية مميزة مليئة بالإنجازات.وبأسلوب واضح وصريح، يضع الحازمي تجربته الشخصية كمرجع لكل من يسعى لتحقيق الذات والنجاح رغم كافة الصعوبات، الكتاب صدر عن دار تشكيل للنشر والتوزيع، في 125 صفحة مليئة بالدروس الملهمة التي تساعد على تحقيق الأهداف وتجنب الأخطاء الشائعة، ما يجعله دليلاً عملياً لكل من يبحث عن النجاح والطموح.