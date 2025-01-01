دشَّنت وزارة الثقافة أعمال مبادرة عام «الحِرف اليدوية 2025» اليوم بإطلاق المنصة الإلكترونية للعام الثقافي على الرابط https://www.moc.gov.sa/Modules/Pages/Cultural-Years/Year-of-Handicraft، التي تتضمن وصفًا للمبادرة وأهدافها، إلى جانب دليل الهوية البصرية الذي يحتوي على مبادئ توجيهية وإرشادات لاستخدامات شعار العام والهوية.

ويُجسّد شعار عام الحِرف اليدوية 2025 جماليات الحِرف اليدوية عبر تصميمه المستوحى من التراث الحِرفي، الذي يتألف من اسم العام الثقافي مكتوبًا باللغة العربية، وباللغة الإنجليزية، ويستند إلى ملامس من مواد طبيعية كالأخشاب، والطين، والجلد، التي تُعد مواد رئيسية في الحِرف اليدوية التقليدية، كما يشتمل الشعار على أيقونات تُبرز منتجات الحرف السعودية، مثل: المشغولات المعدنية، والدِّلال، ومشغولات النخيل، بتصاميمَ أصيلةٍ وبسيطة ومرنة وقابلة للتطوير والتعديل.

وتُنظّم الوزارة وشركاؤها على مدار العام حزمة منوّعة من البرامج النوعيّة، والفعاليات الثريّة، والمسابقات التفاعليّة؛ لتحقيق رؤية العام الثقافي المتمثلة في «ترسيخ مكانة الحِرف اليدوية محليا وعالميا بوصفها تراثا ثقافيا وركيزة من ركائز الهوية السعودية»، وتحقيق رسالته التي نصّت على «مزاولة الحِرف اليدوية، وصوْنها، واقتنائها، وتوثيق قصصها، وتعزيز حضورها في الحياة المعاصرة»، حيثُ تجسّد الحِرف اليدوية أصالةً ملموسة موروثة عن الآباء والأجداد، وتُعبّر عن سلسلة من القصص الممتدة بين الماضي، والحاضر، والمستقبل عن التراث الثقافي الذي تصنعه، وتنسجه، وتغزله، وتنقشه أيدي الحِرفيين. ولكل قطعة حِرفية قيمة تراثية، وفنية، وجمالية، ومنفعة مرتبطة بالحياة اليومية، وبراعة تعكس إبداع وإتقان السعودي، وانسجامه مع مكونات وخامات بيئته المحلية.

وتهدف وزارة الثقافة من خلال عام الحِرف اليدوية 2025 إلى تمكين الحِرفيين السعوديين، ودعم إنتاجهم الحِرفي، واستثمار الفرص المساهِمة في تعزيز الصناعات الوطنية، وتنويع الاقتصاد الثقافي، إضافةً إلى التوعية بأهمية وقيمة المهن والمنتجات التي تعتمد على الحِرف اليدوية، وما تُجسّده من عمقٍ تاريخي يُمثّل الهوية الثقافية السعودية، إلى جانب تسليط الضوء على أنواع الحِرف اليدوية السعودية، وتعزيز حضورها وارتباطها في الحياة اليومية للمجتمع، وفتح نوافذ التواصل بين الحِرفيين السعوديين والمجتمع المحلي والدولي بمختلف أطيافه.