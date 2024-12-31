ودّعت السعودية عدداً من المبدعين في مختلف المجالات على مدار العام الماضي 2024، إذ رحل عن عالمنا أسماء مهمة في عالم الأدب والثقافة والفن والرياضة.ومن أبرز الراحلين مهندس الكلمة وأيقونة الشعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، الذي وافاه الأجل في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهر 75 عاماً، بعد معاناة مع المرض.الأمير بدر بن عبدالمحسن• الوصف: أحد رواد الشعر الحديث.• تاريخ الوفاة: 4 مايو 2024د. عبدالله المعطاني• الوصف: ناقد وأديب تولى منصب نائب رئيس مجلس الشورى.• تاريخ الوفاة: 30 أبريل 2024محمد عبداللطيف آل الشيخ• الوصف: كاتب صحفي• تاريخ الوفاة: 9 يوليو 2024د. محمد بن عبدالرحمن الهدلق• الوصف: ناقد وأكاديمي مهتم باللغة العربية وآدابها.• تاريخ الوفاة: 7 يناير 2024عبدالله العلي النعيم• الوصف: تربوي وكاتب، شغل منصبأمين مدينة الرياض.• تاريخ الوفاة: 15 ديسمبر 2024أحمد عائل فقيهي• الوصف: شاعر وكاتب، شغل منصب مدير التحرير بصحيفة «عكاظ».• تاريخ الوفاة: 20 أغسطس 2024علي رديش دغريري• الوصف: شاعر صدر له ديوانان• تاريخ الوفاة: 20 يونيو 2024عبدالله السميري• الوصف: شاعر يعد أحد نجوم «شاعر المليون».• تاريخ الوفاة: 4 ديسمبر 2024بخيت السناني• الوصف: أحد نجوم شعر المحاورة• تاريخ الوفاة: 14 نوفمبر 2024عبدالعزيز الهزاع• الوصف: فنان اشتهر بتقليد الأصوات، وبرزت نجوميته في المسلسل الإذاعي «أم حديجان».• تاريخ الوفاة: 19 فبراير 2024عبدالله المزيني• الوصف: ممثل اشتهر في مسلسل «طاش ما طاش»، بدوره في شخصية «رقية».• تاريخ الوفاة: 8 ديسمبر 2024صفية بن زقر• الوصف: إحدى رائدات الفن التشكيلي السعودي.• تاريخ الوفاة: 12 سبتمبر 2024سمير الدهام• الوصف: فنان تشكيلي• تاريخ الوفاة: 7 ديسمبر 2024محمد المغنم النجدي «الصاروخ»• الوصف: لاعب كرة قدم، مثل المنتخب الوطني ونادي الشباب.• تاريخ الوفاة: 5 مارس 2024