عقدت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم، اجتماعاً مع مجموعة الصين للإعلام (CMG)؛ بهدف مناقشة وتفعيل سبل التعاون بين الطرفين حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في المجالات الإعلامية.

ورأس الاجتماع من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، فيما رأست الجانب الصيني رئيسة مكتب الشرق الأوسط لمجموعة الصين للإعلام مولي، وعدد من المسؤولين في المجموعة.

واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات المحققة منذ توقيع مذكرة التفاهم في ديسمبر 2022، بما في ذلك تبادل الأخبار والبرامج الوثائقية، وزيارات الوفود، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني الإعلامي.

وأكد الحارثي عزم الهيئة على استكمال هذا التعاون المثمر بين الطرفين، وذلك في مجالات عدة فاعلة تنعكس إيجاباً على مخرجات الإعلام السعودي والصيني، إذ يركز التعاون الحالي على توسيع دائرة التعاون لتشمل المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام فومكس في ظل اهتمام الجانب الصيني بالمشاركة، بوصفهما بيئة جاذبة لصناع الإعلام، وفرصة للثراء المعرفي وبناء الخبرات وتعزير شبكة العلاقات في المجال الإعلامي، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لرؤية المملكة 2030 التي تعزز الانفتاح على الشعوب الأخرى، وتماشياً مع عام التأثير الإعلامي الذي تسعى هيئة الإذاعة والتلفزيون لتحقيق مستهدفاته من خلال إحداث الأثر الدولي المتمثل في الشراكات النوعية.

من جهته أبدى الجانب الصيني اهتمامه والتزامه بتعزيز التعاون الإعلامي وتطوير صناعة الإعلام من خلال المبادرات والفعاليات المشتركة والمشاركة في معرض مستقبل الاعلام «فومكس» مما يعكس عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.