سجّل المنتج الإسباني أندريس فيسنتي غوميز، الحاصل على جائزة الأوسكار عن فيلم «Belle Époque»، زيارة لمعرض «الجمل عبر العصور» الذي يستضيفه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بجدة، بالتزامن مع ختام «عام الإبل».

وأبدى غوميز سعادته بما شاهده من إبداع وتنوّع بين المجسمات، واللوحات التشكيلية، والصور الفوتوغرافية، التي أبرزت مكانة الجمل في حياة إنسان الجزيرة العربية عموماً، والمملكة العربية السعودية خصوصاً.

وأشاد المنتج الإسباني بقدرة الفنانين المشاركين على تعميق مفاهيم الأصالة والتراث بما قدموه من أعمال عكست تطوّراً كبيراً، وقدرات عالية للفنان والفنانة السعودية، متطلعاً لأن يمتد عطاء هذا المعرض ويعبر إلى خارج الحدود السعودية ليصل لدول العالم كافة، بما يشتمل عليه من رسالة إنسانية جديرة بأن تكون محل حفاوة في أي بقعة من الأرض.

يُشار إلى أن المنتج الإسباني فيسنتي غوميز يُعد من أشهر المنتجين في العالم، ويحمل رقماً قياسياً في المهرجانات السينمائية الكبرى مثل البندقية وبرلين ومونتريال وسان سيباستيان، كما يحمل في رصيده أكثر من (100) فيلم روائي طويل، بما في ذلك بعض الإنتاجات الإسبانية الأكثر ربحاً.

وحصل غوميز على إشادة «مهرجان كان» نظير إسهاماته في السينما عام 1998، ونال جائزة « Cavalier de les Arts» الفرنسية، فضلاً عن عمله رئيساً لـ«FIAPF» (الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام) منذ 2003 حتى 2008 ما عزز مكانته في الساحة السينمائية.

وفي الآونة الأخيرة، ركّز الإسباني فيسنتي غوميز على إنتاج الأفلام في المنطقة العربية، لا سيما فيلم «وُلد ملكاً»، الذي حقق نجاحاً كبيراً في 2019 ومثّل حجر أساس في تاريخ السينما السعودية، وتم عرض أحدث أعمال غوميز الكوميدية «الأبطال» بدور السينما بالمنطقة مارس 2022.